Premier Conseil des ministres – L’affaire Abad, déjà un boulet pour le gouvernement Les accusations de viols contre le nouveau ministre ont éclipsé la rentrée du gouvernement. Si la justice établit les faits, ce sera «tolérance zéro», avertit l’Exécutif. Joëlle Meskens - Paris

Le nouveau ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Damien Abad, ici dans la cour de l’Élysée lundi, fait face à de graves accusations de viols sur deux femmes en 2010 et en 2011. Ludovic MARIN / AFP

Pour incarner le supposé «nouvel élan» né de la présidentielle, on aurait pu imaginer plus souriant. À la sortie du premier Conseil des ministres du second quinquennat, ce lundi, les visages étaient crispés dans la cour de l’Élysée. Dans la foulée de Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, qui s’est engouffré dans sa voiture, personne n’était d’humeur à s’attarder.