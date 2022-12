Plainte pénale contre le footballeur – L’affaire Benjamin Mendy rebondit à Genève Une jeune Romande accuse l’ex-international français, actuellement jugé pour viols, de l’avoir filmée nue à son insu. Marc Renfer

Benjamin Mendy a été champion du monde avec la France en 2018, il est actuellement suspendu par son club de Manchester City le temps de la procédure. Julien Garroy / Editpress

Le footballeur Benjamin Mendy sera bientôt fixé sur son sort. Son procès commencé l’été dernier reprend ce lundi en Angleterre. Douze jurés vont devoir déterminer si le défenseur français est coupable de viols, tentative de viol et agression sexuelle. Des actes dénoncés par six jeunes femmes. Le joueur, présumé innocent, réfute les accusations et plaide non coupable. Il risque jusqu’à 20 ans de prison, voire la perpétuité.