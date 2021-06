Une «Genferei» de plus – L’affaire des bulletins de vote oubliés rebondit à Berne Le Conseil fédéral est sommé de prendre position. La Poste en prend pour son grade: l’employé fautif travaille pour un sous-traitant du géant jaune. Florent Quiquerez

Céline Amaudruz, vice-présidente de l’UDC, veut que la Chancellerie fédérale empoigne l’affaire. KEYSTONE

«C’est tellement gros, surréaliste, déconcertant.» Comme beaucoup de Genevois, Céline Amaudruz n’en revient pas du couac des bulletins de vote oubliés. Pour la vice-présidente de l’UDC, cette affaire mérite des explications du Conseil fédéral, et ce le plus vite possible. Elle vient de déposer une question écrite sur les conséquences de cette «Genferei», qui sème le doute sur la validité du scrutin du 13 juin.

L’affaire – rocambolesque – a été révélée par la RTS. Vingt-deux caisses remplies de bulletins de vote – on parle de 7000 enveloppes – ont été abandonnées durant le week-end de Pentecôte au pied de l’immeuble du Service des votations et élections, sans surveillance. La Poste reconnaît une «erreur malheureuse». Quant à la Chancellerie genevoise, elle explique «qu’en l’état», elle n’a constaté aucune manipulation directe sur les caisses ou les enveloppes. Elle invite tous ceux qui souhaiteraient vérifier que leur bulletin a bien été enregistré à se manifester auprès du service des votations et des élections.