Constructions à Verbier – L’affaire des chalets illégaux accable l’État du Valais Signaux d’alertes passés sous silence, contrôles lacunaires, passivité, le Canton du Valais se fait sèchement critiquer par une commission parlementaire. Julien Wicky

La station de Verbier est prise dans la tourmente depuis 2015. C’est cette fois le Canton qui devra répondre de son rôle dans ce dossier. Yvain Genevay/Le Matin Dimanche

La station de Verbier (VS) est réputée pour ses sommets. Mais depuis cinq ans, on évoque davantage les aménagements illégaux de ses luxueux chalets. De gigantesques surfaces de spas, home cinéma, piscine et autres salles de jeux ont été érigées au mépris de règlements communaux, cantonaux et fédéraux. Ils ont même parfois été maquillés en locaux de rangement, caves et autres parcs à vélo sur les plans pour éviter leur décompte dans la surface habitable. Dans certains cas, les bâtisses ne ressemblent en rien à ce qui a été autorisé. Tout cela a été rendu possible grâce à «un système» qui, avec le concours d’élus de la Commune de Bagnes, favorisait certains architectes de la place. Mais aujourd’hui, c’est le Canton du Valais qui en prend sèchement pour son grade.

Un rapport encore confidentiel de la Commission de gestion (Cogest) du Grand Conseil valaisan écorne lourdement, dans un ton d’une sévérité rare, l’Administration cantonale et le Conseil d’État dans leur rôle de surveillance. Il a fallu trois ans aux parlementaires concernés pour arriver à une version définitive de ce premier rapport politique sur cette affaire, adopté à l’unanimité. Dans ces 28 pages que nous nous sommes procurées, la commission de haute surveillance estime d’abord que le Canton a trop largement interprété l’autonomie communale «pour ne pas intervenir». Dans des domaines de sa compétence, «il est longtemps demeuré passif de manière inexplicable», assène la Cogest.

Premier rapport politique

Le Conseil d’État du Valais n’est toutefois pas resté les bras croisés, admettent les parlementaires. Il s’est saisi rapidement du dossier, a effectué des contrôles sur place et vient de sommer la Commune de régler l’ensemble de ses affaires d’ici à la fin de l’année. Cinq rapports d’experts, commandés par la Commune ou le Canton, ont également émaillé le dossier. Outre la constatation limpide et jamais remise en cause des faits illégaux, ces expertises, qui ont coûté des centaines de milliers de francs aux contribuables, ont tergiversé sur la responsabilité principale de cette affaire qualifiée de «hors norme». La Cogest semble s’être fait son opinion: si la Commune a les plus grands torts, le Canton ne peut se cacher derrière la qualité de ces expertises pour masquer une surveillance lacunaire.

Pour comprendre, rembobinons d’abord le fil. En juin 2012, le Tribunal fédéral retoque la Commune de Bagnes et le Conseil d’État valaisan pour avoir toléré la pratique d’aménagements illégaux. Dans la foulée, le Canton écrit à la Commune pour lui intimer de respecter le droit. Mais que fait cette dernière? Rien. Elle s’assied délibérément sur une décision de la plus Haute Cour du pays en continuant d’octroyer des passe-droits à certains promoteurs et architectes. Attitude qui aboutira, trois ans plus tard, à l’éclatement de l’affaire dans la presse valaisanne.

Un déroulement sur plusieurs années

L’attitude illicite sous les yeux

C’est d’abord le Service des affaires intérieures et communales, chargé de traiter les recours en matière de droit des constructions, qui subit de sèches critiques. À sa tête, Maurice Chevrier, ancien conseiller national PDC. Ce dernier aurait pu empêcher à ce dossier de prendre «une telle notoriété», assure la Cogest. Pour cause, de très nombreuses autorisations de construire illicites ont fait l’objet de recours et sont arrivées sur son bureau. La Cogest s’appuie à ce sujet sur plusieurs révélations parues dans nos colonnes.

«Il est inconcevable que le Canton se cache derrière l’autonomie communale pour ne pas intervenir directement» Rapport de la Commission de gestion du parlement valaisan

Si le Canton a le plus souvent débouté la Commune, il n’en avait pas moins sous les yeux la volonté manifeste des élus de Bagnes de se soustraire au droit. «On peine à comprendre, écrivent les commissaires, que le service n’ait rien entrepris pour que la Commune se conforme enfin au droit supérieur. Il aurait dû, au moins, avertir le Conseil d’État.» Mais ce dernier ne pourra pas se cacher derrière son administration. «Le Conseil d’État a avalisé les décisions du service sans réagir. Il aurait dû envoyer une sommation à ce moment-là déjà […], surtout dans un cas de déficience avérée et répétée», soit avant l’éclatement de l’affaire.

Explications incompréhensibles

Depuis, le Conseil d’État s’est investi dans le dossier. Mais la Cogest estime que de nombreux contrôles se sont avérés défaillants et juge les explications fournies «incompréhensibles». D’abord sur la méthodologie mise en place par le Conseil d’État qui a pris plus d’une année et demie pour demander les annexes d’un premier rapport détaillant les quinze premières constructions illicites découvertes. Ces annexes faisaient notamment état de la construction probable d’un immeuble sans autorisation valable. Aujourd’hui, le Canton invoque sa méthode de travail pour expliquer qu’il n’avait pas à réanalyser une expertise commandée par la Commune. La Cogest juge «inconcevable que le Canton se cache derrière l’autonomie communale pour ne pas intervenir directement». Car l’immeuble en question, aujourd’hui, est bâti.

«Le traitement de ce cas s’apparente à du bricolage qui consiste à désaffecter des pièces sans égard pour la réalisation effectivement construite» Rapport de la Commission de gestion du parlement valaisan

Il y a plus grave. Si la majorité des responsabilités en matière de construction sont communales, l’une d’entre elles dépend exclusivement des Cantons. Il s’agit de l’application de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger, la fameuse Lex Koller. Les Cantons disposent chaque année d’un contingent limité et la règle est stricte: le logement ne peut pas compter plus de 250 mètres carrés de surface habitable. Mais à Verbier, nombre de bâtiments dépassent allègrement cette limite.

Centaines de mètres carrés déguisés

Mais pour les régulariser, les services de l’État tergiversent. La commission l’illustre dans le détail par trois cas flagrants. Trois cas que le Service valaisan du Registre foncier vient de décider de réexaminer pour une troisième fois, après que la presse et la Cogest s’en sont mêlées. Les commissaires ne cachent pas leur étonnement.

Dans un premier chalet appartenant à un riche homme d’affaires suédois, la Cogest a découvert un dépassement de plus de 100 mètres carrés par rapport à la limite légale. Et au prix de l’immobilier à Verbier, c’est loin d’être anecdotique.

Voici l’entrée principale d’un chalet qui a été considéré comme inhabitable par l’architecte et la Commune, et qui n’a pas été remis en cause lors des contrôles de l’État sur place. DR

Les commissaires s’étranglent surtout que l’État puisse simplement considérer que ces pièces en trop, soit un fitness, un home cinéma, un hammam, un sauna ou un vestiaire d’hiver soient subitement devenues des locaux de rangement, donc inhabitables. Ce d’autant qu’un contrôle sur place en novembre 2018 avait déjà attesté du contraire. Le rapport fustige aussi l’apparente inégalité de traitement avec un autre cas de la station, où le Canton a refusé une autorisation pour un dépassement d’à peine trois mètres carrés à cause d’un économat dans une cuisine. Et de conclure que cela s’apparente à du «bricolage» qui consiste à désaffecter des pièces «sans égard pour la réalisation effectivement construite». Au vu «des faux plans transmis au Canton» et des contrôles effectués sur place, la Cogest ne comprend pas la position du Conseil d’État valaisan, qui ne peut ignorer qu’il s’agit là d’infractions pénales.

Le rapport transmis au Ministère public

Dans un second chalet, l’Administration cantonale a également délivré une autorisation sur la base de «faux plans». Tout un étage a été exclu du calcul et considéré comme étant inhabitable. Une autorisation délivrée pourtant six mois après une visite sur place des services de l’État. La Cogest tombe à la renverse car il s’agit de l’entrée du chalet. «L’explication du chef du service du Registre foncier est incompatible avec les faits: cette pièce est celle qu’il a dû emprunter obligatoirement pour accéder à l’intérieur de la construction. Il est par conséquent impossible de n’avoir pas vu l’affectation des locaux.» Ce d’autant que ceux-ci sont visibles sur un site internet de location.

Selon les plans, cette pièce à vivre est un local à vélos. Pour la Commission de gestion, le Conseil d’État doit intervenir sans délai. DR

Dans une troisième bâtisse cossue, un luxueux «lounge» d’une septantaine de mètres carrés a été comptabilisé en local à vélo, malgré la preuve évidente du contraire sur plusieurs sites d’agences immobilières. Aujourd’hui, le Canton répond qu’il «n’exclut pas de réévaluer la situation» mais la Cogest estime que cela aurait dû être fait d’office. Et d’annoncer que son rapport sera transmis au Ministère public. En attendant, le parlement valaisan examinera ce rapport lors de sa session d’octobre. Qu’il choisisse d’y voir de la passivité ou de la complaisance, cela devrait faire des étincelles.