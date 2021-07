Fêtes des vendanges de Lutry – L’affaire des comptes rebondit en justice L’association de la Fête des vendanges saisit le Ministère public. L’audit financier pourrait être rendu public. Romaric Haddou , Emmanuel Borloz

La justice vaudoise se penchera sur les comptes 2019 de la Fête des vendanges de Lutry. Largement inférieurs aux standards de la manifestation, ces derniers font beaucoup parler depuis quelques semaines. Et pour cause: malgré une météo favorable et une fréquentation réjouissante, les revenus tourneraient autour de 20’000 francs contre 50’000 à 80’000 francs en temps normal. C’est «Blick» qui l’annonçait fin juin. Face à cette situation, la Municipalité avait mandaté une fiduciaire locale pour faire la lumière sur de possibles irrégularités.

La société a rendu son rapport mais seul un résumé des conclusions a été divulgué. Il est question de rapports financiers qui ne sont «pas aux normes comptables actuelles» et de certaines dépenses comptabilisées qui «n’ont pas de pièces justificatives probantes et/ou ne sont pas pertinentes et/ou ne concernent pas l’association de la Fête des vendanges de Lutry directement». À ce jour, seules une poignée de personnes ont eu accès à l’intégralité du document: le syndic Charles Monod et son collègue municipal Étienne Blanc, les membres de l’association de la Fête ainsi que le président de la commission de gestion.