Théâtre documenté – L’affaire des enfants placés en deux témoins et quatre voix La compagnie Kokodyniack peaufine sa méthode radicale dans «Mon petit pays», une production de la Comédie de Genève maintes fois reportée, enfin accessible. Katia Berger

Basile Lambert, Nicolas Roussi, Aline Papin et Véronique Doleyres se répartissent les voix de Werner, ancien enfant placé, et Marie, qui aurait dû l’être. MAGALI DOUGADOS

Un plateau nu, quatre comédiens – hors pair, les comédiens –, un éclairagiste au taquet et un simple objet du quotidien – ici un mobile accroché aux cintres, dont l’air fait tinter le bétail volant. Quelques sons, bruitages et musique, injectés çà et là, d’accord. Il n’en faut pas plus à la compagnie Kokodyniack pour à la fois instruire, émouvoir et émerveiller. Son théâtre redoutablement épuré est l’un des plus généreux qui se rencontrent sur les scènes romandes aujourd’hui.

Depuis sa naissance en 2013, ses cofondateurs, Jean-Baptiste Roybon et Véronique Doleyres, appliquent la même inusable méthode, que le sujet abordé concerne une usine de taille de pierres précieuses, une manufacture de constructions métalliques ou les riverains domiciliés le long d’une ligne imaginaire. Kokodyniack enregistre, Kokodyniack transcrit, Kokodyniack restitue. Mais que n’investit pas l’équipe dans chacune de ces étapes.