Tribunal fédéral – L’affaire du «divorce à 500 millions» rebondit à Lausanne Le domicile de l’héritier décédé du groupe Sicpa (Prilly) était-il à Gstaad? Son ex-épouse le clame. La Cour cantonale est sommée de trancher. Claude Beda

Le divorce entre le Vaudois Maurice Amon et sa seconde épouse Tracey fait toujours l’objet d’une bataille juridique, malgré la mort du milliardaire. GETTY IMAGES

L’affaire du «divorce à 500 millions d’euros», l’un des plus délirants dossiers dont la justice ait eu à s’occuper, se joue à Lausanne. La guerre de couple que se sont livrée le Vaudois Maurice Amon, héritier du groupe Sicpa (Prilly), et son épouse américaine, Tracey, entre New York, Monaco et Gstaad, a défrayé la chronique depuis 2015. Elle n’a pas cessé avec la mort du milliardaire en 2019, à 68 ans, à Saint-Tropez, qui a déshérité son épouse au profit de son fils. Mais cette dernière vient de gagner son recours au Tribunal fédéral.