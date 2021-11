Football – «L’affaire Fayulu» n’aura pas de suite La procédure lancée par la Swiss Football League après les incidents du Saint-Gall – Sion du 21 août dernier s’arrête. Le gardien du FC Sion avait entendu des insultes racistes provenant des tribunes. Sport-Center

Les yeux rougis, l’esprit en vrac, le cœur blessé. C’est l’état dans lequel Timothy Fayulu avait quitté le terrain du kybunpark le 21 août dernier, au terme de la rencontre entre Saint-Gall et Sion. Quelques secondes plus tôt, il jurait avoir entendu des «Monkey! Monkey!» descendre des tribunes en sa direction, entre les bières et les briquets déjà tombés. L’affaire a fait grand bruit, le public saint-gallois n’en étant pas à son coup d’essai, conduisant à une plainte et à une procédure. La première civile, dont aucune nouvelle n’a été donnée. La seconde lancée par la Swiss Football League.

Lundi matin, plus de deux mois après son ouverture, l’instance dirigeante a annoncé que celle-ci n’irait pas plus loin. «Bien que la Commission n’ait aucune raison de mettre en doute les propos du gardien du FC Sion, l’accusation de racisme repose sur les déclarations d’une seule personne et ne peut être prouvée de manière irréfutable. Pour cette raison, la Commission de discipline considère qu’une condamnation du FC Saint-Gall serait injustifiée et met ainsi un terme à la procédure», détaille la SFL.

