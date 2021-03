Procès pour escroquerie – «L’affaire Guignard» repasse devant la justice L’ex-pâtissier star et ses trois coaccusés avaient fait recours – à des degrés divers – de leur sanction. La Cour d’appel reprend ce procès-fleuve ce jeudi matin. Frédéric Ravussin

Le 28 juillet, Philippe Guignard quitte le Tribunal de Longemalle après avoir été reconnu coupable d’escroquerie par métier. KEYSTONE

La pièce montée de Philippe Guignard passe à nouveau pour deux jours sur le gril de la justice. Devant la Cour d’appel du Canton de Vaud plus précisément, qui devra juger du recours partiel interjeté par l’ex-pâtissier star. L’été dernier, au terme d’un procès-fleuve – huit jours d’audience, 62 pages d’acte d’accusation et des plaidoiries longues de plusieurs heures –, le quinquagénaire d’Orbe avait écopé de 3 ans de prison, dont 18 mois ferme, pour avoir été reconnu coupable d’escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et gestion fautive. Une sanction lourde – telle que demandée par le procureur Anton Rüsch –, sur laquelle l’état de santé chancelant de l’accusé n’a pas pesé.