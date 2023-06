Un skipper dans la tourmente – L’affaire Kevin Escoffier secoue le monde de la voile Le Français est accusé de dérapages à répétition envers les femmes. Un comportement qui serait révélateur de certaines mauvaises habitudes dans ce petit milieu clos. Grégoire Surdez - Lorient

Kevin Escoffier fait grise mine depuis qu’il a été débarqué de l’Ocean Race et de son bateau «Holcim». AFP

On appelle ça une vague scélérate. Elle surgit quand on ne l’attend pas. Plus grande, plus forte que les autres, elle emporte avec elle les illusions des héros de la mer. Skipper de renom, Kevin Escoffier (43 ans) n’est vraiment pas «verni» puisqu’il vient de subir une déferlante pour la seconde fois. Lors du premier coup de chien, en 2020, le Français avait bien failli y laisser sa vie, son bateau disparaissant par le fond dans le grand Sud (voir encadré). Cette fois, c’est son honneur, son statut de héros, de marin irréprochable qui menacent de couler.