VTT – L’affaire Mathias Flückiger en six questions

Vice-champion olympique en 2021, le Bernois a été contrôlé positif au zéranol et suspendu de manière provisoire. Emmanuel Favre Munich

Mathias Fluckiger, ici en pleine action lors d’une compétition en 2021, est en train de voir son destin de sportif basculer. AFP

Qui est Mathias Flückiger?

Le Bernois de 33 ans est l’un des ténors du cross-country (VTT). Il a remporté la Coupe du monde 2021, décroché la médaille d’argent en 2021 aux Jeux olympiques de Tokyo et été vice-champion du monde en 2019, 2020 et 2021.

Une semaine après avoir été soumis au contrôle qui s’est avéré positif au Zéranol le 5 juin en marge des Championnats de Suisse, Flückiger a signé deux victoires sur le circuit de la Coupe du monde. A Leogang, en Autriche, il s’est imposé au terme des courses courte et olympique.

Il n’a pas disputé de compétition ces trois dernières semaines après avoir été testé positif au Covid-19. Il devait effectuer son retour à Munich, vendredi, à l’occasion des Championnats d’Europe.

Le Zéranol, c’est quoi?

Selon l'Institut de biochimie de l'Université des sports de Cologne, le zéranol était utilisé dans l'engraissement des animaux pour favoriser la croissance en raison de son «effet anabolisant et œstrogénique». Son utilisation est interdite dans l'Union européenne depuis 1985.

En mai 2005, l’Agence mondiale antidopage (AMA) avait attiré l’attention des laboratoires sur l’analyse et le rapport de résultats du zéranol. «Une publication scientifique a mis en évidence que la présence de zéranol dans l’urine pourrait être liée à la consommation d’aliments contaminés aux mycotoxines.»

«Il est extrêmement rare que nous décrouvrions du zéranol, nous explique Ernst Koenig, directeur de Swiss Sport Integrity. C’est la raison pour laquelle, selon la procédure, nous avons procédé à des analyses additionnelles et qu’un temps plus important que d’ordinaire s’est écoulé entre le test et la communication du résultat.»

Y a-t-il beaucoup de contrôles en VTT?

En 2021, Swiss Integrity a procédé à 199 contrôles parmi les professionnels helvétiques, hommes et femmes confondus.

Quelle est la suite de la procédure?

Mathias Flückiger, qui a été suspendu de manière provisoire, peut prendre position, demander l’analyse de l’échantillon B et effectuer un recours auprès de la chambre disciplinaire du sport suisse contre sa suspension.

A ce stade, il n’est pas autorisé à prendre part à tous les types de compétitions sportives, tant en VTT que par exemple en football et en natation.

Que risque-t-il?

Si Mathias Flückiger demande l’analyse de l’échantillon B et que celui-ci s’avère également positif, il s’expose à une suspension maximale de quatre ans.

Quelles sont les réactions dans le milieu?

Mathias Flückiger ne s’est pas (encore?) exprimé par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux. L’un de ses proches nous a confié que le médaillé olympique «était sous le choc.» Directeur général de Swiss Cycling, Thomas Peter a affirmé à SRF: «Nous sommes tous sans voix.»

Quant à Thömus, son équipe sur le circuit, elle a communiqué: «L'équipe Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing a une tolérance zéro pour le dopage. L'équipe veut un sport propre et équitable. Elle condamne fermement le dopage. En collaboration avec Swiss Olympic, Swiss Cycling et Swiss Sport Integrity et les autres partenaires impliqués, nous prendrons les mesures nécessaires pour clarifier puis évaluer plus avant la situation. Une décision sera prise sur la poursuite de la coopération avec Mathias Flückiger une fois l'échantillon B obtenu.»



Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 10 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

