Immobilier en Valais – L’affaire qui révèle les effets collatéraux de la Lex Weber À Crans-Montana, un luxueux projet de résidences secondaires s’est mué en un litige à 7 millions de francs entre des anciens partenaires. Julien Wicky

Le projet prévoyait des appartements de grand luxe, pour une somme totale supérieure à 50 millions de francs. Rainford.ch

C’est un dossier qui dit tout, ou presque, de l’avant et de l’après Lex Weber en Valais. Une histoire qui, malgré elle, montre comment le vote des Suisses le 11 mars 2012 a provoqué le passage de l’ère de la fuite en avant collective à celle des appétits individuels autour d’un gâteau subitement réduit.

Nous sommes le 12 mars 2012, au lendemain du vote. La presse locale est conviée à la présentation du «Hameau du Golf», à Crans, un méga projet de huit chalets abritant 43 appartements de luxe avec vue sur la plaine du Rhône. On y vante les matériaux nobles, le spa de luxe et on célèbre la mise à l’enquête publique de la version finale d’un projet dont on parlait depuis cinq ans.