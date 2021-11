États-Unis – L’Afro-Américain Eric Adams élu à la mairie de New York Le démocrate Eric Adams a battu, comme attendu, son rival républicain Curtis Sliwa et devient le deuxième maire noir de l’histoire de New York.

Eric Adams, à Brooklyn, mardi 2 novembre 2021. AFP

Eric Adams, un Afro-Américain, ancien policier et syndicaliste antiraciste, a été élu maire de New York, ont annoncé mardi soir les chaînes américaines CBS et NBC, se basant sur des résultats préliminaires.

L’élu démocrate de 61 ans a largement battu comme prévu son rival républicain Curtis Sliwa, 67 ans, selon des premiers résultats diffusés par le bureau des élections de la ville, Eric Adams remportant 70% des suffrages contre environ 23% pour Curtis Sliwa, dans une ville classée à gauche mais où les inégalités économiques et sociales entre différentes communautés sont extrêmement marquées. Il devient le deuxième maire noir de l’histoire de la capitale économique et culturelle américaine.

«Il était temps»

Cette victoire est une consécration pour Eric Adams, enfant pauvre de Brooklyn, qui a flirté jeune avec la délinquance avant de passer 22 ans dans la police où il a monté un syndicat antiraciste. Il est ensuite devenu élu local de l’État et de la ville de New York, tremplin vers la mairie.

Les partisans d’Eric Adams sont réunis dans un hôtel de Brooklyn en attendant un discours de leur champion. «Il était temps. Je crois que les travailleurs ont dorénavant une voix», s’est félicité Jakwan Rivers, président noir américain d’une association de quartier et ami du nouveau maire. Ce dernier s’est présenté pendant la campagne comme le défenseur des classes moyennes et populaires, mais aussi comme un proche des milieux d’affaires de New York, poumon financier mondial.

AFP

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.