14 juin – L’afro-féminisme sur le devant de la scène lors de la Grève des femmes Dimanche, les manifestations féministes ont eu lieu malgré la crise sanitaire. À Lausanne, les afro-descendantes ont été mises à l’honneur. Maxime Kissou

Les luttes antiracistes ont convergé avec le combat féministe sur la place de la Riponne, ce dimanche 14 juin. Florian Cella

Les circonstances toutes particulières liées à l’épidémie de coronavirus n’auront pas empêché le collectif de la Grève féministe vaudois de marquer le coup ce dimanche 14 juin, un an après la marée violette qui a déferlé dans tout le pays. Des rassemblements ont ainsi eu lieu à Vevey, à Renens, à Nyon et à Lausanne. Dans la capitale vaudoise, les manifestantes ont scandé des slogans, chanté, crié et tout simplement occupé l’espace public pour faire entendre leur cause. L’organisation a bien sûr dû s’adapter aux exigences sanitaires, et des actions ont donc eu lieu sur trois sites différents, avant le départ d’un cortège qui a rassemblé plus de 3000 personnes en fin d’après-midi.