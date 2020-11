Portrait de Pamela Ohene-Nyako – L’afro-féministe enjouée tisse sa toile de santé Sans renoncer aux combats qu’elle mène contre la discrimination, la charismatique vaudoise se mue en ambassadrice du bien-être. Anetka Mühlemann

Pamela Ohene-Nyako, afro-féministe, fondatrice de la plateforme Afrolitt’ et historienne, se passionne pour la santé préventive et globale. CHANTAL DERVEY

Solaire et révolutionnaire. Le rire de Pamela Ohene-Nyako emplit sa cuisine quand elle affirme que «c’est l’espace où je fabrique l’amour». Entre alchimie et créativité, cette gourmande de la vie adore apprêter des mets qui font du bien au cœur et au corps. C’est ainsi que la Veveysanne a récemment lancé sa série de vidéos «Afrolitt’ Cooks» où elle aborde tant des recettes que le pouvoir nutritionnel de certains aliments. Toujours avec cette énergie contagieuse qui la caractérise.

La même qui anime la féministe intersectionnelle lorsque, à la faveur de la marche féministe du 14 juin ou d’une manifestation contre le racisme, elle s’exprime dans les médias le verbe plein de verve. «La justice au sens global est une valeur centrale chez elle», appuie son ami Thierry Wetu Badibanga qui admire «sa détermination et son pouvoir d’influence positive» même si «elle peut aussi se montrer radicale». Mais jamais indifférente. Ainsi, cet été la mort de George Floyd outre-Atlantique a fait douloureusement écho à celle d’Hervé – «c’était une connaissance», précise la militante - abattu par la police à Bex. Une victime de plus, une de trop.