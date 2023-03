Beats en altitude à Villars – L’Afterseason voit encore plus grand Le festival electro augmente cette année sa capacité à 2000 clubbers, et retourne au même emplacement que lors de sa 1re édition, au col de Bretaye. Stéphanie Arboit

Afterseason

Les organisateurs du festival Afterseason insistent: s’y rendre, à 1800 mètres d’altitude, c’est d’abord vivre une «expérience». «En effet, le festivalier se rend sur le site du festival en train à crémaillère au départ de la gare de Villars-sur-Ollon, une vue à couper le souffle et un trajet bucolique», détaille par écrit Francis Joye, attaché de presse.

Ce pari un peu fou d’organiser un festival electro sur un domaine skiable vivra sa 9e édition cette année. Avec deux nouveautés: d’une part, en guise de «retour aux sources», le site des festivités quitte les abords du club house du Golf de Villars pour retourner au col de Bretaye, soit au même emplacement que celui de la première édition, mais dans une configuration différente. Ce ne sont désormais pas moins de 2000 clubbers qui sont attendus chaque jour entre la tente payante (de 500 m2) reliée à l’espace de restauration et le festival off, gratuit. Et avec toujours le brunch du dimanche.

Parmi les noms au programme, citons samedi la star Jimi Jules (auteur du titre 2022 «My City’s on Fire»), ou vendredi Âme, cofondateur du label Innervisons. «La DJette Terr, issue de la même agence de booking, établie aussi à Berlin, aux origines brésiliennes, le précédera avec un set aux couleurs indie house et techno», précise dans le communiqué le programmateur Michel Catanese.

