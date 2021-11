L’invité - L’Agenda 2030 vaudois, une vraie vision sans ressources?

En publiant son Agenda 2030, le gouvernement vaudois a su regarder loin, bien au-delà d’une prochaine réélection. Mieux encore, il donne à ce document visionnaire la même valeur qu’un programme de législature et un impact qui porte sur toute la décennie. Les cibles ont de l’ambition. Le Conseil d’État veut faire reculer la pauvreté à long terme. Il lui importe – autre exemple - de garantir un approvisionnement sûr en énergie locale et renouvelable, respectant l’environnement et les objectifs climatiques. Troisième illustration: le Conseil d’État entend éliminer toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles - indépendamment de leur origine ou statut.

Dans les divers services et directions, un réseau de répondant∙e∙s anime déjà des perfectionnements et des projets qui mettent en œuvre l’Agenda 2030 du canton. La gouvernance et les approches transversales assurent la cohérence d’ensemble. Un «réflexe de durabilité» s’instaure pour démarrer toute action ou élaborer les décisions. Le Conseil d’État parle d’une «transformation en profondeur».

«La Suisse et les Nations Unies visent depuis 2015 les 17 objectifs de développement durable.»

Après Genève, Fribourg et Valais, Vaud est le quatrième canton à rejoindre un mouvement mondial. La Suisse et les Nations Unies visent depuis 2015 les 17 objectifs de développement durable. Certes notre pays, alors en pointe pour vérifier les mises en œuvre, a reculé ensuite dans le classement annuel des États qui s’engagent pour l’Agenda. La Suisse n’est plus qu’au 16e rang derrière la Pologne (sur 165 pays), dans la dernière parution de l’Université de Cambridge. Une production et une consommation peu responsables plombent en particulier les résultats helvétiques, parce qu’elles sont massivement dépendantes d’importations sans soucis écologique, climatique ou social suffisants.

Mais l’implication de Cantons ou de Villes – à l’exemple d’Yverdon-les-Bains ou de Berne – permet de faire converger les efforts avec une vigueur nouvelle. Encore faut-il les ressources nécessaires. Vaud ne prévoit aucun ajout pour le travail des services de l’État. Cheville ouvrière de l’Agenda cantonal, son bureau de la durabilité ne réunit pour l’heure qu’une poignée de personnes qualifiées et enthousiastes, en partie sous contrat de durée limitée.

Pour l’aide au développement

Fait heureux, l’Agenda vaudois est ouvert sur le monde: plusieurs cibles renforcent la solidarité internationale, en appuyant les actions des organisations réunies dans la Fédération vaudoise de coopération. Ces actions réalisent ces buts dans des pays moins avancés justement. Il s’agit bien d’allouer «une part du budget cantonal au financement de projets d’aide au développement contribuant à l’atteinte des cibles de l’Agenda 2030».

Porter cette part à un pour mille du budget de l’État serait à la fois humble mais nécessaire d’ici huit ans. Cela répondrait à la volonté du Grand Conseil, qui a largement approuvé le postulat de l’agricultrice Vert’libérale Martine Meldem demandant une hausse substantielle pour des gens démunis du Sud.

Pierre Zwahlen Afficher plus Député Vert, président de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO)

