Affaire Mike Ben Peter – L’agent «pouce levé» a quitté la police en 2020 Surprise dans l’histoire de la photo jugée raciste: l’agent figurant sur l’image controversée exerce une autre fonction à la Ville. Il fera l’objet d’une procédure administrative et sera sanctionné. Philippe Maspoli

L’image, qui serait issue d’un groupe WhatsApp rassemblant plusieurs policiers vaudois, a provoqué des accusations de racisme systémique. Capture d’écran RTS, émission «Mise au point».

La RTS a diffusé une image qui a semé le trouble la veille du procès des policiers impliqués en février 2018 dans l’interpellation de Mike Ben Peter, Nigérian décédé le lendemain de son arrestation. Révélée le 11 juin dans «Mise au point», on y voit un policier au visage flouté prendre la pose, le pouce levé, devant un graffiti en hommage à «Mike». Cette photo était issue d’un groupe WhatsApp rassemblant plusieurs policiers. Le commandant de la police municipale de Lausanne, Olivier Botteron, avait reconnu l’uniforme lausannois et promis une enquête.

Le Corps de police et la Ville ont communiqué ce lundi sur la situation. Qui surprend: «La personne figurant sur cette photographie s’est annoncée spontanément. Il s’agit d’un ancien collaborateur du corps de police qui a quitté la profession en 2020. Il travaille actuellement dans un autre service de la Ville. Entendu dans le cadre d’un entretien de service, il a déclaré qu’il regrettait profondément son action et qu’il n’avait pas pris conscience de la portée de son geste et de l’impact émotionnel sur la famille et les proches de M. Mike Ben Peter ainsi que sur l’image négative pour la police en général et le corps lausannois en particulier», indique le communiqué.

«Des comportements racistes ou discriminatoires n’ont pas leur place au sein du corps de police.» Olivier Botteron, commandant de la police municipale de Lausanne, et Pierre-Antoine Hildbrand, municipal chargé de la Sécurité

L’homme en cause n’est pas pour autant tiré d’affaire. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR), municipal chargé de la Sécurité et de l’Économie, «a demandé qu’une procédure administrative soit entamée contre ce collaborateur, conformément au règlement du personnel de l’administration communale». L’élu refuse toutefois d’être plus précis sur la «reconversion» de l’agent. Il n’est pas forcément dans un de ses services: «L’affaire a commencé dans mon dicastère, raison pour laquelle je suis cité dans le communiqué. La procédure administrative a commencé. Nous en dirons davantage quand elle aura abouti.»

Qui dit photo dit auteur. «Des investigations sont en cours afin d’identifier l’auteur du cliché», indique le communiqué. Pierre-Antoine Hildbrand précise que «cela fait partie de la procédure administrative».

«Le municipal et le commandant Botteron tiennent à rappeler que des comportements racistes ou discriminatoires n’ont pas leur place au sein du corps de police. Ils poursuivent systématiquement les cas qui sont portés à leur connaissance et dénoncent toutes les situations pénales à l’autorité compétente. En parallèle, de telles situations font systématiquement l’objet de l’ouverture d’une procédure administrative», ajoute le communiqué de la police.

«Pas au courant avant l’émission»

La question s’était posée au moment de l’apparition de ce cliché: la hiérarchie était-elle au courant de ce qui circulait sur le groupe WhatsApp mis en cause dans «Mise au point»? La réponse est négative: «À aucun moment le municipal ou le commandant, ou son état-major, n’ont eu connaissance de ces faits avant l’émission.» Le communiqué indique que le commandement de la police ne fera pas d’autre commentaire sur le sujet.

