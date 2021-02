Vitriolage à Neuchâtel – L’agresseur à l’acide avait ciblé sa victime Une jeune femme a été aspergé d’acide sur le visage en sortant de chez elle ce jeudi. La police cherche des témoins. Les voisins de la victime sont choqués. Julien Culet

La victime avait participé à un concours de miss en 2016. Facebook

L’attaque a ébranlé tout un quartier. Une jeune femme a été aspergée d’acide, jeudi au petit matin, dans le parking souterrain de son immeuble de Neuchâtel, à deux pas du lac. La police cantonale a arrêté un suspect trois heures plus tard mais, vendredi, elle lançait un appel à témoins ciblant un jeune homme de corpulence athlétique mesurant 170 cm et portant une cagoule ou un masque noir. Elle veut désormais rassurer la population, inquiète qu’un agresseur soit en liberté. «Nous ne sommes pas en présence d’un acte gratuit, perpétré au hasard. Cette personne a été ciblée spécifiquement, précise le porte-parole Georges-André Lozouet. Il n’y a pas un fou, un «serial défigureur», qui se promène en ville avec de l’acide et s’en prend aux jeunes femmes.»