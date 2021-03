Initiatives sur les pesticides – L’agriculture broyarde sort l’artillerie pour le double non Région parmi les plus productrices du pays, la Broye s’est dotée d’un comité intercantonal contre les initiatives phytosanitaires. Sébastien Galliker

Les conseillers d’État Didier Castella et Christelle Luisier étaient aux côtés du comité broyard, formé notamment par Fabrice Bersier, Pascal Savary et Yves Gaillet, paysan bio. SÉBASTIEN GALLIKER

Ce n’est pas encore la guerre, mais les chars sont déjà de sortie. Mercredi, le tout frais Comité Région Broye-Vully 2xNON a annoncé diverses mesures pour inciter la population régionale à le soutenir dans sa lutte contre les initiatives populaires «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» et «Pour une eau potable propre et une alimentation saine», soumises à votation le 13 juin. Vingt chars aux couleurs de la campagne ont notamment été répartis dans l’ensemble de la région. Par ailleurs, 3000 boîtes d’œufs reprenant le visuel seront distribuées à la population via divers canaux d’ici à Pâques.

«Si ces deux initiatives passent, on ne parlera plus de vagues comme pour le Covid, mais de tsunami», a illustré Fabrice Bersier, coprésident du comité. Quelques jours après le lancement de la campagne au niveau romand, l’agriculture broyarde veut donc aussi lutter contre des initiatives qualifiées d’«extrêmes». Du Jorat aux contreforts du Vully, la région abrite plus de 1000 exploitations et représente une surface de 35’000 hectares, l’équivalent du canton de Neuchâtel.

Économie régionale en jeu

Au-delà des effets directs sur les familles paysannes, les textes soumis au vote seraient aussi un risque pour toute l’économie régionale, a rappelé la conseillère d’État vaudoise Christelle Luisier, présente à titre individuel. Ce tissu économique compte aussi des entreprises de transformation parmi les leaders du marché suisse et des usines actives à l’export.

«En cas d’acceptation, nous pouvons aussi craindre que certaines fermes sortent du système des paiements directs et ses critères de durabilité pour tendre vers une exploitation intensive», a ajouté Christelle Luisier à l’heure des questions.

Responsable de l’agriculture, son collègue Didier Castella a rappelé que le canton de Fribourg tend à se profiler comme un leader de l’agroalimentaire: «Mais cela n’a de sens que tant que les produits indigènes sont en quantité suffisante.»

Cet argumentaire va dans le sens du comité, qui rappelle que ces deux textes viendraient réduire davantage encore le taux d’autoapprovisionnement national, qui couvre aujourd’hui déjà seulement la moitié de nos besoins. Et Fabrice Bersier de rappeler que les ventes de produits phytosanitaires ont diminué de 40% en dix ans. «Mais une utilisation modérée reste nécessaire aux agriculteurs pour soigner leurs cultures.»