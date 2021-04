Manifestation – L’agriculture de proximité investit Plainpalais Près de 200 personnes ont participé à la version genevoise de la Journée internationale des luttes paysannes. Marc Moulin

Un engin agricole fait son arrivée sur la plaine de Plainpalais. M.M.

Tracteurs et banderoles ont investi samedi la plaine de Plainpalais pour la Journée internationale des luttes paysannes. À l’appel du syndicat Uniterre et du Mouvement pour une agriculture citoyenne et paysanne, près de 200 personnes ont commémoré la charge meurtrière des forces de l’ordre contre les paysans sans terre du Brésil, il y a tout juste vingt-cinq ans.

Des panneaux didactiques ont été installés pour informer les passants au cœur d’un quartier urbain qui fut jadis voué au maraîchage. Tout un symbole…

Tracteur militant sur la Plaine. MM

«L’alimentation est politique», a-t-on pu entendre lors des discours, revendiquant que des terrains en suffisance soient garantis aux petites exploitations et à des pratiques écologiques, le tout dans l’optique d’une souveraineté alimentaire.