La rédaction - L’aide aux médias mérite mieux que des vieux clichés

Le 13 février, nous votons sur un paquet d’aides indirectes à la presse, qui vont du rabais aux expéditions postales aux aides transitoires destinées aux médias numériques. Derrière cela, une question fondamentale: la branche des médias, structurellement en crise depuis des années, peut-elle bénéficier de mesures-cadres de la part de l’État, comme d’autres secteurs? Au hasard la culture du tabac, les carburants renouvelables, les infrastructures sportives intercommunales ou le logement en montagne.

Mais ce qui inquiète les professionnels des médias, c’est la tournure du débat.

«Ce ne serait pas grave s’il s’agissait de discussions de bistrot.»

Comme lors de «No Billag», qui avait mis la SSR sous le feu des critiques, parfois plus pour ses programmes qu’autre chose, le paquet d’aides à la presse n’échappe pas à un lot de clichés et d’idées toutes faites. En vrac et en traduction polie: les journalistes sont tous de gauche, ils n’ont pas assez critiqué le Conseil fédéral et sa gestion du Covid-19. À l’inverse, ils ont trop critiqué le Conseil fédéral et sa gestion du Covid-19. Les journalistes sont pro-vax, ils n’ont pas assez donné la parole aux petits commerçants. Les journalistes font dans le sensationnalisme pour faire du fric. Jamais une bonne nouvelle. Les journalistes sont à la botte du politique. Ils ne couvrent plus les soirées de la gym. Les articles ne sont pas gratuits. Les journalistes mentent. Ils tronquent les phrases. Peut-être même qu’ils ont la rage.

Ce ne serait pas grave s’il s’agissait de discussions de bistrot. Le problème, c’est qu’elles se sont invitées jusque dans les positions politiques.

À l’interne des rédactions, on tente de relativiser, de distinguer ce qui tient du contexte pandémique et émotionnel de ce qui n’est que l’héritage de clichés collant aux basques de la profession depuis un siècle et demi. C’est humain après tout. Quand une nouvelle ne fait pas plaisir, c’est évidemment plus facile de commencer par s’en prendre à celui qui la rapporte. Le plus célèbre des messagers vaudois n’est-il pas boiteux?

Les journalistes ont l’habitude de prendre des coups. Ils continuent malgré tout de s’en tenir à des méthodologies et à une éthique indispensable au fonctionnement de la société. Elle consiste à rapporter les faits, à vérifier, à aller chercher tous les sons de cloche – tous détenant évidemment la vérité absolue – tout en hiérarchisant ce qui fait sens à l’échelle du lectorat.

Tous les sons de cloche

Le métier consiste à décrypter des politiques publiques parfois incroyablement floues, à couvrir des assemblées de Communes jusque tard dans la nuit. Et cela dans une véritable optique de service public, alors qu’un journal n’en est pas un. Cela implique de tendre le micro à tout le monde, y compris à ceux qui dénigrent ou insultent ouvertement les médias, souvent par opportunisme.

On ne va pas se le cacher, c’est parfois difficile, mais la qualité du débat citoyen le mérite. Et c’est ça que la Berne fédérale veut préserver via une aide indirecte à la presse.

