Difficultés liées au Covid-19 – L’aide fédérale devrait aussi profiter aux crèches romandes Les structures subventionnées devraient pouvoir prétendre au crédit fédéral de sauvetage de 65 millions. La fronde des élus latins a payé. Lise Bailat Berne

Les crèches romandes seront aussi concernées par l’aide fédérale. KEYSTONE

«L’injustice est en voie d’être réparée.» Le conseiller national Mathias Reynard (PS/VS), président de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC-N) est soulagé. Suite au confinement, les structures d’accueil de la petite enfance accusent un lourd manque à gagner. Le parlement fédéral a décidé de débloquer 65 millions de francs pour les aider. Mais, selon l’ordonnance du Conseil fédéral, cette bouée de sauvetage ne doit profiter qu’aux crèches privées.

«Nous avons reçu des messages de structures d’accueil paniquées. De fait, les crèches romandes sont écartées du dispositif d’aide en grande partie à cause de leur structure juridique. Mais ce n’est pas ce qu’a voulu le parlement», affirme Mathias Reynard.

«Il y a une grande incompréhension côté suisse romand. Si le montant prévu reste dans un volume de 65 millions de francs, il existe un risque objectif que tous les besoins ne puissent pas être couverts» Nathalie Barthoulot, présidente de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales

Vendredi, la CSEC a adopté une motion identique à celle de sa commission sœur des États. Le Conseil fédéral devrait ainsi corriger le tir et intégrer les structures publiques dans son dispositif d’aide. Quitte à fâcher les cantons alémaniques? «Nous sommes satisfaits que cette question soit remise sur le tapis, réagit la Jurassienne Nathalie Barthoulot, présidente de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales. Le dispositif prévu par le Conseil fédéral induit une grande différence de traitement entre les structures d’accueil extra-familial privées et publiques. Il y a une grande incompréhension côté suisse romand. Nous notons cela dit que si le montant prévu reste dans un volume de 65 millions de francs, il existe un risque objectif que tous les besoins ne puissent pas être couverts.»