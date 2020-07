Suisse – L’aide transitoire aux parlementaires sera maintenue Les parlementaires pourront toujours être aidés lors de leur départ de leurs fonctions.

D’un montant maximal de 2370 francs par mois, l’aide transitoire aux parlementaires n’a été versée qu’à 28 personnes entre 2004 et 2019. Keystone

Les membres de l'Assemblée fédérale qui quittent le Parlement doivent pouvoir continuer à demander une aide transitoire. La commission des institutions politiques du Conseil national s’est finalement ralliée à la décision du Conseil des États de ne pas supprimer cette aide.

La décision a été prise par 13 voix contre 11, indiquent vendredi les services du Parlement. Un député qui quitte le Parlement pourra continuer à demander une aide transitoire pour une durée maximale de deux ans.

Appel à la suppression de l’aide

Natalie Rickli (UDC/ZH) demandait la suppression pure et simple de cette aide, introduite en 2003. En décembre, le Conseil national n’était pas allé aussi loin. Il avait décidé que la possibilité de demander une aide transitoire ne soit accordée qu’aux députés non réélus, et plus à ceux quittant volontairement les Chambres fédérales.

Le Conseil des États a refusé de modifier la loi, sachant que peu d’anciens parlementaires requièrent cette aide transitoire modeste. D’un montant maximal de 2370 francs par mois, elle n’a été versée qu’à 28 personnes entre 2004 et 2019, pour un total de 950’000 francs.

( ATS/NXP )