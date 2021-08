Mort il y a 100 ans – L’Aiglon Charles Krafft, pionnier de l’opération de l’appendice Outre ses talents de médecin, le Vaudois a donné une impulsion majeure à La Source, qu’il a longtemps dirigée. Christophe Boillat

Charles Krafft en pleine opération assisté par ses infirmières. Clinique de La Source

Récemment, la ville d’Aigle a baptisé une nouvelle rue du nom de l’un de ses enfants les plus éminents: Charles Krafft. Au même titre que les Prix Nobel Michel Mayor et Jacques Dubochet, nés eux aussi dans la capitale chablaisienne, Charles Krafft est un visionnaire et un praticien hors norme. Décédé le 10 août 1921, cet inestimable mandarin a révolutionné la prise en charge de l’infection de l’appendice. Il démontre en 1888, alors âgé seulement de 25 ans, la nécessité de procéder à l’ablation du petit organe, opération connue sous le nom d’appendicectomie.