Portrait de Jean-Marc Thévenaz – L’aiguillon du ciel a gardé son âme de pilote Le directeur général d’Easyjet pilote la compagnie depuis sa création en 1999. Un destin au succès phénoménal, malgré la pandémie, qui tient un peu des hasards de la vie. Cédric Jotterand

Citoyen de Hautemorges, Jean-Marc Thévenaz n’a jamais cessé de piloter les avions d’une compagnie que cet ancien sprinter a conduite au succès depuis plus de vingt ans. 24HEURES/FLORIAN CELLA

Un voyage d’études peut-il être à l’origine d’une révolution aérienne à l’échelle de la Suisse? C’est pourtant le point de départ de la formidable aventure entrepreneuriale qu’est celle d’Easyjet et par extension de Jean-Marc Thévenaz, cofondateur de la branche helvétique. «Pendant ce vol vers Londres, nous avions eu la possibilité de visiter le cockpit, et je me rappelle avoir été très impressionné. La discussion avec les pilotes m’a permis de comprendre que leur métier était un mélange de connaissances techniques, de passion en plus de sortir de la routine. Depuis, l’aviation s’est nichée dans un coin de ma tête sans ne plus jamais en sortir.»