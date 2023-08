En galerie à Lausanne – L’ailleurs d’Emmanuel Perez s’habille en noir L’artiste breton passe l’été aux cimaises de la galerie Univers, libre d’amener de nouvelles toiles au fur et à mesure de leur réalisation. Un nouveau concept! Florence Millioud

«Hymne à la vie» (détail), une trinité aux références et significations multiples. Galerie Univers Lausanne

Le noir va si bien à l’art d’Emmanuel Perez qu’il est rare de trouver une toile de l’artiste – en résidence depuis le début de l’été à la Galerie Univers à Lausanne dans un accrochage évolutif – qui ne porte pas sa marque. Profonde. Ombrageuse. Parfois même… ténébreuse. Il y a ce noir qui habille, celui qui cerne ou, plus menaçant encore, celui qui se répand telle une mer de pétrole. Mais dans ce noir, on lit surtout une atmosphère commune à l’ensemble de l’œuvre du Breton, autant qu’on y soupèse l’épaisseur existentielle des récits propre à chaque toile.

Des fruits en grappe, peut-être sur une croix de cimetière? Peut-être pas. Un bouquet qui apparaît telle une ombre chinoise devant une fenêtre fantomatique. Ou encore ce smoking, tout en volume, mais vidé de sa substance humaine. «S’il était auteur, se risque le galeriste Marc Agron Ukaj, sans doute Emmanuel Perez écrirait-il des nouvelles.» La comparaison éclaire bien la pratique de ce Breton qui se démultiplie, à chaque fois différent, mais dans un même climat… proche du surréalisme.

«Le Cirque», montage acrobatique pour une autre trinité. Galerie Univers Lausanne

À la différence que le sien voguant d’une rêverie à une mélancolie n’est pas d’une précision clinique comme l’est celui de Dalí, confondant encore davantage les esprits. Il est plutôt du genre inachevé, lacunaire, et c’est un compliment, dans le sens où ce surréalisme-là laisse une marge de manœuvre. Au regard. À la malice. Au sourire. À la poésie, aussi!

Emmanuel Perez figure, il fait mine de raconter et de monter un récit autour de cette poire dans un bain ou de cette créature paysanne flanquée de deux chiens dans une lumière lunaire. Mais dans le même temps, il retient prisonnier de la toile, le développement de l’histoire. ô le vilain…

Des liens à faire

Aujourd’hui, si on n’aime pas les spoilers, on n’aime pas davantage rester dans le flou, sans explications! Sauf que l’artiste, ici, réactive et muscle l’imaginaire. Dans la tradition des artistes qui délèguent au spectateur le pouvoir de compléter l’œuvre.

À nous de choisir ce que fait cet homme en costume noir planté sur les épaules d’un acrobate chevauchant une monture, dans une pyramide vivante qui rappelle celle des musiciens de Brême dans le conte des frères Grimm. À nous, aussi, de trouver le lien dans cette trinité inédite formée d’un crâne, d’une tête de rhinocéros et d’une baignoire, tous illuminés par un orange virant au rouge comme le soleil couchant.

«Abondance» et tout autant de questions – ou de portes ouvertes – sur sa signification. Galerie Univers, Lausanne

Les références à l’histoire de l’art, à ses codes (dont ceux d’une Vanité), à ses ténors (on croit reconnaître la silhouette d’une Ève de Durer, des ambiances à la Goya, ou la précision des formes découpées dans le papier par Matisse) affleurent. Nombreuses. Sérieuses. Mais jamais elles ne s’imposent dans cette peinture aux nombreux pouvoirs, dont celui d’amener l’esprit à s’abandonner dans une apesanteur à la fois troublante, curieuse et sereine.

