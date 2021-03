Gens du voyage – «L’aire d’accueil de Martigny n’est pas encore praticable» Les caravanes se sont vu refuser l’accès au seul emplacement de transit du Valais en raison de canalisations en travaux. À Neuchâtel, le Canton a reporté l’ouverture en juin. Benjamin Pillard

Le convoi a été refoulé du territoire valaisan. Police valaisanne

Contrairement au printemps dernier, ce n’est pas la fermeture des frontières du pays qui empêche les gens du voyage étrangers d’accéder à certaines aires d’accueil qui leur sont destinées.

Mardi à Martigny (VS), une dizaine de caravanes arrivées six jours avant l’ouverture de ladite place officielle ont été refoulées du territoire par la police cantonale. Dans leur communication, les forces de l’ordre ont motivé cette interdiction d’accès par une tolérance zéro en matière d’«installation sauvage». En réalité, il s’avère surtout que l’emplacement est en travaux. «Il n’est pas encore praticable: un engin de chantier est toujours sur site pour des opérations au niveau des canalisations», détaille Stève Léger, porte-parole de la police valaisanne. «Les gens du voyage étaient au courant qu’il n’y aurait pas de possibilité d’y venir avant lundi prochain. La ligne donnée par notre commandant est très claire: il ne s’agissait pas de négocier, nous leur avons signifié que nous n’allions pas changer d’avis. Car une fois que la décision est prise, il n’y a pas à chercher de solution, on reste fermes.»