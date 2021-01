Distanciation dans les trains – «Laisser des wagons vides et en surcharger d’autres, c’est particulier» Une passagère amendée s’offusque des trains où il faut s’entasser en deuxième classe alors que la première est vide. Romaric Haddou

Les CFF expliquent que la première classe peut être ouverte dans des situations extrêmes mais que ce n’est pas automatique, même si la deuxième est bondée. KEYSTONE

C’est une lectrice, appelons-la Sophie*, qui raconte son expérience. Pendulaire résidant à Morges et travaillant à Lausanne, elle attend le train de 6h46, ce jeudi 21 janvier. Celui-ci a quelques minutes de retard et «le nombre de wagons est limité». Une fois entrée en 2e classe, la passagère constate que le secteur est complet et décide de s’installer, avec d’autres personnes, «dans un espace entre deux wagons de première classe entièrement vide».

Rapidement, trois contrôleurs arrivent, verbalisent ce petit groupe de passagers qui n’a pas de billet pour voyager en première et lui demandent de retourner en seconde classe. «En cette période de pandémie où la distanciation sociale est recommandée, c’est incompréhensible, s’offusque Sophie. Non contents de diminuer le nombre de wagons, les CFF forcent les voyageurs à aller s’entasser dans ceux qui sont pleins sous peine de les amender.»