Il y a maintenant quelques semaines, les parlementaires suisses parlaient du droit de vote à 16 ans. Les majorités fluctuent et difficile de dire ce qu’il en ressortira… espérons que ce sera mieux que dans notre canton favori. Revenons un peu en arrière. Il y a un an, le Grand Conseil vaudois s’exprimait lui aussi sur le vote à 16 ans. Il écartait la proposition par 71 voix contre 70 et, imaginez-vous, trois abstentions! C’est ce qui a fait pencher la balance lors du vote: trois petites abstentions, dont deux de gauche…

Pour moi, le vote à 16 ans est une reconnaissance de l’engagement des jeunes. Aujourd’hui, cet engagement prend beaucoup de formes: associative, politique, militante, institutionnelle… Les jeunes sortent pour manifester, comme on l’a vu en 2019 avec la Grève du climat et la Grève féministe, et leur voix doit être représentée dans les urnes.

«Le dérèglement climatique impacte bien plus notre futur que votre présent.»

Il est problématique de ne pas permettre aux jeunes de s’exprimer sur des enjeux qui vont surtout les concerner eux. Mais cela devient vraiment scandaleux aujourd’hui. Car notre société fait face à un défi inédit: le dérèglement climatique, qui impacte bien plus notre futur que votre présent. Quel aurait été le résultat de la loi sur le CO 2 si les jeunes avaient pu voter dès 16 ans?

Les jeunes ont pleinement le droit de participer aux débats qui concernent notre société, et d’agir pour leur futur. Ils ont beaucoup plus conscience des enjeux si notre société ne se bouge pas pour des combats importants, comme le climat et l’égalité.

Glaris a franchi le pas et tout se passe bien. À Zurich, les jeunes se sont mobilisés plus que jamais pour ce vote à 16 ans, hélas sans succès. Seize ans, c’est l’âge de la fin de l’école obligatoire, celui où l’on doit faire des choix importants pour notre futur, commencer un apprentissage ou continuer des études.

Alors, oui, évidemment, il y a certains jeunes qui «ne sont pas matures», qui, à 16 ans, sont plus intéressés par leur console que par la politique. Mais combien d’entre eux, le jour de leurs 18 ans, se réveillent habités d’un nouvel esprit civique? La maturité n’est pas – seulement – une question d’âge, elle se travaille, elle s’apprend.

Un premier pas

Le droit de vote à 16 ans est nécessaire, mais il n’est qu’un premier pas pour l’implication citoyenne des jeunes. Et, à ce sujet, je me réjouis que toutes les écoles vaudoises aient connu leur première Semaine de la citoyenneté, afin de montrer l’importance de cet enjeu auprès des jeunes.

J’ai commencé la politique à 14 ans, lors des fédérales de 2019. Aujourd’hui, j’ai 16 ans et je continue car pour moi c’est dans les institutions qu’on fait bouger les choses. Accorder le droit de vote dès 16 ans, c’est aussi cela: montrer aux jeunes que le système institutionnel leur fait une place!

Abdelmalek Saiah Afficher plus Membre du comité du PS Yverdon

