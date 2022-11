Crise chez Cats & Dogs – Laissés à leur sort, des employés ferment boutique Au bord de la faillite, la chaîne d’animalerie ne paie plus tous les salaires, provoquant démissions et fermetures de magasins. Unia s’alarme de la situation. Thibault Nieuwe Weme

Les portes du magasin Cats & Dogs de Pully étaient closes vendredi. CELLA FLORIAN

«Chienne de vie», doivent se dire les employés de Cats & Dogs. Après deux sauvetages in extremis en 2013 et 2016, la société se retrouve une nouvelle fois en eau trouble. Une quinzaine d’employés attendent toujours leur salaire du mois d’octobre et ont appelé le syndicat Unia à la rescousse. Les protestations s’enchaînent depuis début novembre.