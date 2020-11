Patrimoine de Territet – L’Alcazar intéresse des acquéreurs La vente aux enchères de ce joyau Belle Époque aura lieu le 8 décembre, entre espoirs et inquiétudes de l’Association pour la protection des sites montreusiens. Claude Beda

Le théâtre L’Alcazar est désaffecté depuis plusieurs années. Odile Meylan

Fait rare pour un monument d’importance nationale, le théâtre L’Alcazar à Territet sera vendu au plus offrant le 8 décembre prochain. Selon nos sources, plusieurs acquéreurs sont sur les rangs. Et l’Office des faillites confirme déjà quelques inscriptions pour les visites prévues de ce bien-fonds qu’il estime au prix de 3,5 millions de francs.

La mise aux enchères engendre à la fois des espoirs et des inquiétudes au sein de l’Association pour la protection des sites montreusiens (APSM): «Nous espérons que l’acquéreur saura remettre en valeur ce monument historique emblématique et lui redonner vie, comme l’avait fait notre ancien président Dad Régné, propriétaire du bâtiment, confie Christian Guhl, président. Nous nous préoccupons également de l’avenir du musée de la calèche qui se trouve dans l’édifice, unique en son genre, et de l’environnement immédiat de l’Alcazar, menacé par la pression immobilière.»

Intégré au complexe du Grand Hôtel de Territet, L’Alcazar, haut lieu de fêtes en tous genres, avait été acquis par Dad Régné en 1979, personnalité marquante et haute en couleur. Mais l’ancien président de l’Association pour la protection des sites montreusiens n’est pas parvenu à réunir le montant nécessaire pour réhabiliter l’édifice, dévasté par plusieurs incendies, dont le dernier en 2018. Le coût de la restauration est estimé entre 5 et 7 millions pour les travaux urgents et à 12 millions pour une rénovation «à neuf».

Les pouvoirs publics renoncent

L’État, qui s’était saisi du dossier se substituant au propriétaire pour effectuer les travaux les plus urgents, n’entend pas acquérir l’immeuble. Il en va de même de la Ville qui peine déjà à se défaire du bâtiment ayant abrité l’Audiorama, une autre dépendance du Grand Hôtel de Territet.

D’autres biens seront vendus lors de la vente aux enchères, notamment un bureau et un local transformé en un appartement de 2 pièces dans l’immeuble classé attenant, dénommé «résidence des Alpes». «Je ne comprends pas pourquoi cette vente aux enchères est maintenue, relève Patrick Régné, fils du propriétaire. En cette période de pandémie et de crise économique, nous risquons fort de ne rien en retirer, même en présence de plusieurs acquéreurs.»

L’Alcazar, construit en 1894 par l’architecte Eugène Jost, décoré de stucs et de peintures néobaroques de Marcel Chollet, est classé d’importance nationale. Outre le théâtre, l’édifice comporte un restaurant, des locaux commerciaux et cinq appartements. Sans compter la grande halle qui abrite des calèches, que le propriétaire a collectionnées au fil des années.