«Tu l’aideras davantage en en faisant encore moins»: sur le podium de la tente du Gstaad Menuhin Festival, Mirga Gražinytė-Tyla s’est placée discrètement entre Patricia Kopatchinskaja et Anna Sułkowska-Migoń, une étudiante de l’Académie de direction, interprétant le mouvement lent du «Concerto pour violon» de Schumann avec l’Orchestre du Festival. Elle pose sa main sur le bras gauche de la jeune cheffe, pour laisser la main droite seule s’exprimer. Parfois, elle touche légèrement l’épaule de son élève, douce invitation à se recentrer, manière de dire sans mot: «Détends tes épaules!»

Et ce petit coup de pouce insignifiant se transmet à l’orchestre, qui, soudain, semble s’être reconnecté au monologue de la soliste. La cheffe d’orchestre lituanienne co-anime cette semaine la prestigieuse Académie de direction avec Johannes Schlaeffli, son ancien professeur à la Haute École d’Art de Zurich. Peu de paroles dans ses interventions, mais toujours précises et parlantes. Peut-être est-ce pour cela qu’elle a ajouté ce mot «tyla» à la fin de son nom d’artiste, qui veut dire «silence» en lituanien. Le paradoxe pour la musicienne n’en est finalement pas un, a fortiori pour une cheffe d’orchestre qui ne produit aucun son.

Une ascension fulgurante

La jeune Lituanienne aux yeux clairs a connu un début de carrière éclair: entre 2016 et 2022, elle est la première femme à avoir dirigé l’Orchestre de Birmingham, la phalange qui avait révélé Simon Rattle et Andris Nelsons. Elle est aussi la première femme cheffe d’orchestre à avoir signé un contrat d’exclusivité chez Deutsche Grammophon. À 36 ans, Mirga Gražinytė-Tyla n’avait encore jamais donné de véritables master classes.

Mais son ascension fulgurante lui donne aujourd’hui cette autorité, dont elle use avec une confondante humilité, dans ses interventions auprès des étudiants. «Je dois me forcer à oublier la situation passée, où j’étais à côté de Johannes, attendant son aide. Cela m’inquiétait au début. Mais nous sommes le 3e jour de l’Académie, les dix participants ont traversé les œuvres du programme. Ce sont déjà de très fortes personnalités. Là, on entre dans le détail des partitions, et on sent instinctivement ce qu’ils n’arrivent pas à trouver par eux-mêmes.»

«La direction d’orchestre passe essentiellement par une forme de communication non verbale.» Mirga Gražinytė-Tyla, cheffe d’orchestre

Ce que les apprentis maestros recherchent reste extrêmement difficile à formuler, car impalpable et différent pour chacun. «La direction d’orchestre passe essentiellement par une forme de communication non verbale, analyse la cheffe. Je n’aurais jamais imaginé combien l’imagination intérieure a d’importance pour transmettre la force nécessaire.»

Plus tôt dans la journée, Mirga Gražinytė-Tyla avait interrompu un autre apprenti à la baguette, l’Italien Nicolò Umberto Foron, dans le début de la symphonie «Pastorale» de Beethoven: «Est-ce qu’on ne pourrait pas se sentir davantage dehors, marchant en plein air? Essaie de t’immerger encore plus en te disant: wouah, quelle musique magnifique!»

La «Pastorale» se termine en «Marche funèbre»

C’est un luxe incroyable qu’offre le Gstaad Menuhin Festival, non seulement aux étudiants en direction, car, comme le dit Mirga Gražinytė-Tyla, le seul moyen de progresser est d’être en face d’un vrai orchestre. Le Chinois Yukuang Jin faisait remarquer que la plupart du temps à Shanghaï, ses leçons se déroulent avec deux pianistes à la place de l’orchestre… Et pour la cheffe lituanienne, le luxe est d’avoir cet orchestre à disposition, qui répète à longueur de journée le programme qu’elle dirigera samedi avec Patricia Kopatchinskaja, point fort de la série «Music for the Planet» imaginée par la violoniste moldave.

Mirga Gražinytė-Tyla conclut: «Je suis curieuse de savoir si Patricia va nous faire vivre un choc durant le concert face à ce futur si incroyablement sombre ou si elle va laisser poindre un peu d’espoir. Son idée avec Beethoven, de nous faire goûter au miracle de la nature dans les 3 premiers mouvements de la «Pastorale» et d’enchaîner, juste après l’orage, sur la marche funèbre de l’«Héroïque», est tout à fait géniale. Je ne pense pas que l’on trahit Beethoven, car il concevait la musique non pas comme quelque chose en soi, mais de connecté à tout l’univers. S’il avait vécu aujourd’hui, il aurait sans doute écrit dans ce sens.»

