Opération préventive – L’alcool et le tabac trop facilement accessibles aux mineurs Avec l’appui des organismes de prévention, le Canton s’est doté d’une directive permettant la mise en place d’achats-tests par des moins de 18 ans accompagnés. Frédéric Ravussin

La réglementation est claire. Son respect l’est moins, selon les organismes de prévention. PHILIPPE MAEDER – A

Un mineur ne peut pas s’acheter du tabac ou de l’alcool distillé. Et s’il a moins de 16 ans, il ne peut pas non plus se procurer du vin, de la bière ou du cidre. La loi est claire… comme de l’eau de roche. Son respect nettement moins.

C’est dans cette optique que le Conseil d’État a adopté une directive permettant aux autorités cantonales d’organiser des achats-tests par des mineurs accompagnés.

Il s’agit d’améliorer des résultats révélés par de précédentes campagnes, mais aussi, par voie de conséquence, «de retarder l’entrée dans la consommation», souligne Rose-Marie Notz, chargée de projet auprès de la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme.