Coronavirus – L’Allemagne durcit ses mesures, l’Espagne rend hommage aux victimes Le gouvernement fédéral allemand a décidé d’instaurer des mesures de confinement plus strictes au niveau local en cas de pic de contaminations tandis qu’une cérémonie en mémoire aux 28’000 victimes du coronavirus en Espagne a eu lieu à Madrid.

La famille royale d’Espagne a assisté ce jeudi à la cérémonie en l’hommage aux victimes du coronavirus. KEYSTONE

La pandémie de coronavirus continue de se propager dans le monde, poussant l’Allemagne à durcir son dispositif face au risque d’une deuxième vague importée par des vacanciers.

Le pays, l’un des plus épargnés en Europe par le nouveau coronavirus, a décidé d’instaurer des mesures de confinement durcies au niveau local en cas d’apparition d’un pic de contaminations.

Gouvernement fédéral et États régionaux se sont entendus pour que des «interdictions de sortie» soient décrétées au niveau de zones géographiques limitées pour les habitants qui seraient reconfinés après l’apparition d’un foyer de Covid-19. Ce pays avait jusqu’ici une définition assez souple des confinements reposant largement sur l’auto-discipline.

Mais les autorités craignent le retour des vacanciers, en particulier de ceux qui se sont rendus dans les plages du pourtour méditerranéen, adulées de millions d’Allemands. Les images des bars à bière de Majorque remplis d’Allemands sans masque de protection ont suscité les remontrances de plusieurs ministres, notamment du chef de la diplomatie qui s’en est pris «aux comportements inconscients» de certains.

Cérémonie empreinte d’émotion

L’Espagne, qui a payé un lourd tribut à la pandémie, a pour sa part rendu hommage aux plus de 28’000 morts qu’elle a entraînées sur son territoire, au cours d’une cérémonie empreinte d’émotion. À ce jour, plus de 13,4 millions de personnes ont contracté la maladie et, en l’absence de vaccin, près de 585’000 décès ont été recensés dans le monde.

À Madrid, c’est au cours d’une cérémonie devant le Palais royal que l’Espagne a rendu hommage aux victimes du Covid-19. «Aujourd’hui, symboliquement, nous disons au revoir à des mères, des pères, des enfants, des frères, des amis», a déclaré Hernando Calleja, le frère d’un célèbre journaliste espagnol, José María Calleja, mort du Covid.

«Nous n’oublierons jamais les victimes. Vous n’êtes pas seuls face à votre douleur», a lancé le roi Felipe VI, qui présidait la cérémonie, à l’adresse des proches des victimes.

L’Espagne fait face depuis quelques jours à une recrudescence des contaminations. Les autorités suivent ainsi de près plus de 120 foyers actifs, en particulier en Catalogne (nord-est), autour de la ville de Lérida, où environ 160’000 habitants ont été reconfinés mercredi.

En France, où des foyers de contamination sont réapparus ces derniers jours, le port du masque sera obligatoire «dès la semaine prochaine» dans tous les établissements clos recevant du public, «en particulier les commerces», a déclaré jeudi le Premier ministre Jean Castex. L'Union européenne a retiré pour sa part jeudi le Monténégro et la Serbie de la liste des pays dont les voyageurs sont les bienvenus sur son territoire, revue tous les quinze jours.

Propagation alarmante en Asie du Sud

En Inde, les 125 millions habitants de l’État du Bihar, une région septentrionale pauvre, sont entrés dans la nuit de mercredi à jeudi dans un reconfinement de 15 jours. Les 13 millions de personnes vivant dans la grande ville de Bangalore (sud) et sa périphérie avaient fait de même la veille pour une semaine.

Le petit État touristique de Goa a également annoncé un reconfinement de trois jours à partir de jeudi soir et un couvre-feu nocturne jusqu’au 10 août.

Un responsable régional de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a tiré la sonnette d’alarme jeudi sur la situation en Asie du Sud. «Le Covid-19 se propage à une vitesse alarmante en Asie du Sud, foyer d’un quart de l’humanité», a déclaré John Fleming.

Aux États-Unis, la Floride a connu sa pire journée, rapportant jeudi 156 décès et 14’000 nouveaux cas. La première puissance mondiale est confrontée depuis la fin juin à une très forte résurgence du virus, notamment dans le sud et l’ouest. Depuis dix jours, le nombre des contaminations détectées toutes les 24 heures est compris entre 55’000 et 65’000.

( ATS/NXP )