Fermeture des frontières – L’Allemagne envoie valser la libre circulation Pour stopper la propagation des nouveaux variants, les Allemands filtrent les entrées depuis la Tchéquie et le Tyrol autrichien et renvoient les indésirables, balayant les critiques de Bruxelles. Christophe Bourdoiseau, Berlin

Des policiers allemands filtrent les entrées au poste-frontière de Schirnding-Pomezi nad Ohri, entre l’Allemagne et la République tchèque, le 14 février 2021. Ceux qui ne résident pas ou n’ont pas de permis de séjour en Allemagne sont refoulés. Getty Images

On n’avait pas vu un tel spectacle depuis longtemps à une ancienne frontière de l’Union européenne. Plus de 30 kilomètres de bouchons, lundi matin, pour passer de la Tchéquie à l’Allemagne! En cause: la décision sans préavis, vendredi, du Ministère fédéral de l’intérieur allemand de filtrer les entrées à partir de dimanche depuis deux régions où le nombre de cas explose avec de nouveaux variants: le Tyrol autrichien et la République tchèque, où le taux d’incidence a presque atteint 500 ce lundi contre moins de 60 en Allemagne.

Depuis dimanche, plus personne ne passe à part les Allemands et tous ceux qui peuvent prouver un lieu de résidence ou un permis de séjour en Allemagne. «Beaucoup de gens n’ont pas lu les instructions et arrivent à la frontière sans être informés ou sans les documents nécessaires. Ça bloque», regrette le porte-parole de la police fédérale. Ceux qui sont autorisés à passer doivent remplir un formulaire, présenter un test négatif de moins de 48 heures et s’engager à respecter une quarantaine en Allemagne.