Football – L’Allemagne est éliminée de l’Euro M21 Battue par l’Angleterre mercredi, la Mannschaft, tenante du titre, finit dernière de sa poule de qualification. Anglais et Israéliens qualifiés.

La déception de Jessic Ngankam et des Allemands au terme de la rencontre face à l’Angleterre. Getty Images

L’Allemagne, tenante du titre, a été éliminée de l’Euro 2023 Espoirs dès la phase de groupe, après sa défaite 2-0 face à l’Angleterre mercredi à Batoumi (Géorgie).

La jeune Mannschaft aura traversé la compétition comme une ombre, avec un match nul inaugural face à Israël (1-1), une défaite contre la République tchèque lors de son deuxième match (2-1) et un second revers, donc face à l’Angleterre, pourtant déjà qualifiée et qui avait laissé ses meilleurs joueurs au repos.

Autre coup de tonnerre dans le groupe C avec la qualification surprise d’Israël, Petit Poucet du groupe, qui a surpris la République tchèque lors de la dernière rencontre de la phase de groupe (1-0).

Quart surprise

Israël, qui était obligé de s’imposer pour espérer se qualifier et devait compter sur une défaite allemande, affrontera en quart de finale la Géorgie, co-organisateur du tournoi avec la Roumanie.

Ce match opposera les deux équipes surprises de la phase de poule (la Géorgie a créé la sensation en sortant en tête mardi soir du groupe A devant le Portugal et éliminant les Pays-Bas).

L’Angleterre, qui a survolé son groupe, sans forcer son talent, sera opposée elle au Portugal.

AFP

