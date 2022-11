Qatar 2022 – L’Allemagne fait naufrage devant le Japon Venue au Qatar pour se racheter, la Mannschaft, battue (1-2), se retrouve en très fâcheuse posture avant d’affronter l’Espagne dimanche. Simon Meier , Doha

Les joueurs allemands ont connu une immense déception pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2022 contre le Japon. Getty Images

L’Allemagne et l’échec, en football, ça faisait deux jusqu’ici. Surtout en Coupe du monde, où, en seize participations entre 1954 et 2014, elle avait atteint la finale la moitié du temps sans jamais prendre la porte avant les quarts. En débarquant au Qatar, la Mannschaft avait donc pour mission de prouver que le fiasco de 2018 en Russie (sortie en phase de poules) relevait de l’exception. Après la sensationnelle défaite de mercredi contre le Japon (1-2), on peut dire que l’opération rachat a du plomb dans l’aile. En cas de nouveau revers, dimanche face à l’Espagne, tout pourrait déjà s’arrêter.