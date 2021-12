Sortie du nucléaire – L’Allemagne ferme la moitié de ses réacteurs Trois des six dernières centrales stoppent leur production aujourd’hui. L’année 2022 signera la fin de l’énergie atomique outre-Rhin. Andrés Allemand Smaller

Le dernier réacteur en activité à la centrale de Gundremmingen, en Bavière, arrête sa production ce vendredi, comme deux autres des six derniers réacteurs allemands en exercice. KEYSTONE

La fin du nucléaire, l’ancienne chancelière Angela Merkel l’avait promise il y a dix ans. Ce vendredi, l’Allemagne tire donc la prise de trois de ses six dernières centrales. Et d’ici à la fin de 2022, la première puissance économique européenne aura en principe abandonné l’atome. L’objet, bien évidemment, est de se tourner vers des sources d’énergie renouvelables.

Ce sont les réacteurs de Brokdorf, de Grohnde et de Gundremmingen C qui ferment ce vendredi après trois décennies et demie de fonctionnement. Les trois centrales restantes - Isar 2, Emsland et Neckarwestheim II - seront mises hors service dans l’année qui vient.