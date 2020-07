Coronavirus – L’Allemagne mise sur des mesures de confinement renforcées Pour parer au risque d’une deuxième vague de coronavirus, l’Allemagne instaure des restrictions de mobilité dans des zones spécialement touchées.

Relativement épargnée par la pandémie jusqu’ici, l’Allemagne s’inquiète d’une seconde vague de virus qui pourrait apparaître aux retours de vacances. Keystone

L’Allemagne va autoriser des mesures de confinement renforcées au niveau local face au risque de deuxième vague de nouveau coronavirus, selon un projet d’accord entre le gouvernement et les Etats régionaux qui doit être finalisé jeudi.

Sorties limitées

Les autorités allemandes veulent ainsi instaurer «des interdictions de sortie» au niveau de zones géographiques limitées pour les habitants qui seraient reconfinés après l’apparition d’un foyer de Covid-19, selon ce projet dont l’AFP a obtenu copie.

Ces interdictions de sortie permises au niveau local à l’intérieur même du territoire allemand sont une nouveauté dans l’arsenal utilisé dans le pays, qui jusqu’ici avait une définition très souple des confinements basés largement sur l’auto-discipline et la bonne volonté.

La mesure ne concernera pas toutefois des cantons entiers, comme ce fut un temps envisagé mais des périmètres plus restreints.

Limiter la propagation

«Des restrictions de la mobilité non nécessaire dans ces zones particulièrement touchées» seront appliquées «dans le sens des entrées et des sorties» des zones concernées afin de limiter la propagation du virus, informe un texte élaboré par les ministres de la Santé fédérale et régionale.

Pratiquement, le chef de la chancellerie, Helge Braun, a précisé que l’armée allemande serait sollicitée lors de confinements locaux qui seront mis sur pied «plus vite, sur un espace plus restreint, et plus précisément».

Les soldats de la Bundeswehr seront par exemple mis à contribution pour tester la population confinée à un endroit donné, selon des propos tenus sur la chaîne publique ZDF. Cela permettra, a-t-il assuré, de restreindre ces confinements à une durée de quelques jours seulement.

L’Allemagne soucieuse

Relativement épargnée par la pandémie jusqu’ici, l’Allemagne s’inquiète d’une seconde vague de virus qui pourrait notamment apparaître suite aux retours de vacances des Allemands, notamment d’Espagne. Des images tournées à Majorque, où des gens faisaient la fête et buvaient sans respecter les mesures de précaution indispensables ont choqué le week-end dernier.

( ATS/NXP )