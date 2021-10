Football – L’Allemagne, premier pays qualifié pour le Mondial 2022 Après leur facile victoire en Macédoine du Nord, les Allemands sont sûrs de terminer premier de leur groupe qualificatif pour la Coupe du monde au Qatar. Les Pays-Bas ont cartonné et la Croatie s’est ratée. Afp/Sport-Center

La joie des Allemands après le 2-0. AFP

L’Allemagne est devenue lundi la première équipe à décrocher son billet pour le Mondial 2022 au Qatar via les qualifications, en s’imposant 4-0 en Macédoine du Nord grâce notamment à des buts «made in Chelsea», de Kai Havertz, un doublé de Timo Werner et le premier but en sélection du jeune Musiala (18 ans). La seule équipe qualifiée jusqu’ici était le Qatar, en tant que pays organisateur.

Alors qu’il ne reste que deux matches à jouer, les quadruples champions du monde comptent 8 points d’avance sur la Roumanie, deuxième du groupe J, et ne peuvent plus être rejoints.

Cette qualification de l’Allemagne – la 18e consécutive depuis 1954 pour la phase finale d’un Mondial – dans un groupe facile, n’est ni une surprise ni un présage. Lors de la dernière édition, la Mannschaft s’était qualifiée pour le Mondial 2018 en remportant ses dix matches… pour être éliminée dès la phase de groupe en Russie.

Groupe E: Tchèques et Gallois s’accrochent

Dans un groupe dominé par la Belgique (6 matches/16 points), qui ne jouait pas lundi soir puisqu’elle était engagée en Ligue des nations qu’elle a terminé à la 4e place, deux équipes s’accrochent pour prendre la deuxième place: la République tchèque et le Pays de Galles. Les deux formations se sont imposées.

Les Tchèques sont allés gagner au Bélarus 2-0 grâce à des buts de Schick (22e) et Hlozek (65e). Les Gallois, eux, ont pris le meilleur sur l’Estonie à Tallinn 1-0, Moore (12e) marquant le seul but du match. Les trois unités gagnées permettent aux Tchèques et aux Gallois de se retrouver à 11 points. Mais les premiers n’ont plus qu’un match à jouer (contre l’Estonie), alors que les seconds peuvent encore faire six points (contre le Bélarus et… la Belgique).

Groupe G: Les Pays-Bas proches du Qatar

Toujours plus proches du Qatar: les Pays-Bas, logiquement vainqueurs du modeste Gibraltar (6-0) lundi au Kuip de Rotterdam, se sont rapprochés d’une qualification pour la prochaine Coupe du monde. À deux matches de la fin des qualifications, ils occupent la tête du Groupe avec 19 points (8 matches) devant la Norvège (17 points), qui a battu le Monténégro 2-0, et la Turquie (15) qui s’est imposée en Lettonie 2-1.

Après le facile succès de lundi face à la plus faible formation du groupe, la voie vers le Mondial 2022 est donc désormais toute tracée pour les Oranje. Au Kuip, ils ont déroulé, empilant six buts par Virgil Van Dijk (9e), Memphis Depay (21e, 45e), Densel Dumfries (48e), Arnaut Danjum (75e) et Donyel Malen (86e).

Groupe H: La Croatie lâchée

Les Croates ont perdu du terrain sur la Russie pour la première place du groupe, lundi soir. Ne parvenant pas à battre la Slovaquie à domicile (2-2), les vice-champions du monde ont désormais deux points de retard sur les Russes qui se sont imposés 2-1 en Slovénie.

Au classement, la Russie compte 18 points (8 matches) devant la Croatie (17 points/8 matches). Au prochain tour, les Russes feront face à Chypre et les Croates défieront Malte, avant de se retrouver face à face, le 14 novembre prochain, à Split, pour une «finale».

Dans le dernier match de la soirée, Chypre et Malte se sont séparés sur un match nul (2-2).

