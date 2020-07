Coronavirus – L’Allemagne réagit au retrait des Etat-Unis de l’OMS Le gouvernement allemand a déploré le retrait des USA de l’organisation mondiale de la santé.

Donald Trump souhaite quitter l’Organisation mondiale de la santé (OMS). KEYSTONE

Le retrait des Etats-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) constitue un «revers de la coopération internationale», a déploré mercredi un porte-parole du gouvernement allemand.

«Les épidémies mondiales montrent que nous avons besoin de plus de coopération internationale pour lutter contre la pandémie, et non de moins de coopération», a déclaré lors d'une conférence de presse Martina Fietz, porte-parole du gouvernement d'Angela Merkel.

( AFPE/NXP )