Mondial de hockey – L’Allemagne se place pour les quarts, comme la Slovaquie Les Allemands ont largement dominé leurs adversaires dimanche après-midi, tandis que la Slovaquie a su l’emporter face à la Slovénie. Yves Desplands

L’Allemagne l’a largement emporté face à la Hongrie, dimanche. AFP

L’Allemagne a poursuivi, dimanche à Tampere (Finlande), sa remontée au classement du groupe A au championnat du monde. Battus lors de leurs trois premières rencontres, les Allemands ont ensuite aligné les victoires contre le Danemark (6-4), l’Autriche (4-2) et la Hongrie, dimanche (7-2). Ces derniers résultats permettent aux hommes de Harold Kreis de prendre provisoirement la quatrième place de la poule, avec un point d’avance sur le Danemark et cinq sur la France.

Dimanche, les Allemands ont assommé les Hongrois en deux minutes et 51 secondes dans le deuxième tiers. Stachowiak avait ouvert la marque dans la première période (8e) avant que Seider (36e) et Sturm (36e et 38e) ne donnent quatre longueurs d’avance à leurs couleurs. Un écart que les joueurs de Kevin Constantine n’ont jamais pu combler.

Cette quatrième place, l’Allemagne pourrait bien la conserver au soir de la fin du tour préliminaire. Avec encore un match au programme, contre la France, mardi (11h20), elle peut raisonnablement espérer aligner une quatrième victoire. Seules deux équipes peuvent encore la menacer: le Danemark et la France. Mais tant les Danois, qui doivent affronter la Suède (lundi, 15h20) et la Finlande (mardi, 19h20) que les Français, qui jouent contre les Etats-Unis dimanche soir, auront de la peine à sortir des points de ces rencontres.

Le prochain adversaire de la Suisse?

L’Allemagne quatrième pourrait alors devenir l’adversaire de la Suisse en quarts de finale, si les Helvètes conservent leur première place dans le groupe B.

Un groupe B où, dimanche après-midi, la Slovaquie a péniblement battu la Slovénie 1-0 grâce à un but du néo-Lausannois, Richard Panik (21e). Cette victoire permet aux joueurs de Craig Ramsay, cinquièmes, de revenir à trois points de la Lettonie et d’espérer passer en quarts. Pour cela, il faudra battre la Norvège, mardi (11h20), et que la Lettonie ne fasse pas de point contre la Suisse (mardi, 19h20).



