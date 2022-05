Hockey sur glace – L’Allemagne sur la plus petite des marges, les États-Unis sans forcer L’Allemagne et les États-Unis ont remporté leurs parties respectives lors des Mondiaux de hockey. EBA

L’Allemagne s’est imposée 1-0 face au Danemark AFP

Dans le groupe A, le début du match entre l’Allemagne et le Danemark a dû être reporté de pratiquement deux heures à cause d’un incendie qui s’est déclaré une heure avant le coup d’envoi. Mineur, le sinistre a tout de même entraîné une évacuation complète du Ice Hall d’Helsinki. Dans cet affrontement avec peu d’action, c’est à la 33e minute que le premier but est enfin tombé. Sur jeu de puissance, Michaelis a donné l’avantage aux siens. Cette avance, l’Allemagne est parvenue à la défendre jusqu’au terme du match.

Grâce à ce succès, l’équipe de Toni Soderholm prend trois longueurs d’avance sur le Danemark pour se situer à la troisième place du groupe. Avec six points, les Danois sont quatrièmes.

Les États-Unis faciles

Dans le groupe B, face à la Grande-Bretagne, dernière du groupe, les États-Unis n’ont pas forcé leur talent pour s’imposer 3-0. Après une première période tranquille, les hommes de David Quinn se sont réveillés et ont ouvert la marque à la 28e minute par l’entremise du joueur de Colorado, Ben Meyers. Deux nouvelles réussites américaines dans la dernière période, inscrites par l’attaquant des Islanders Kieffer Bellows (41e et 44e), ont scellé le score.

Avec huit points en quatre rencontres, les États-Unis sont troisièmes de leur poule, derrière les Suédois (11) et les Finlandais (10). La Grande-Bretagne, elle, est toujours dernière (1 point).



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.