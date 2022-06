Hippisme – L’Allemagne triomphe chez elle, la Suisse quatrième La Coupe des Nations d’Aix-la-Chapelle a été remportée par l’Allemagne, portée par 43’000 spectateurs. La Suisse au pied du podium grâce à un super Steve Guerdat. Alban Poudret

Janne Friederike et les Allemands ont dominé tout le monde. keystone-sda.ch

Et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne encore la Coupe des Nations la plus importante de l’année à Aix-la-Chapelle, devant un public en délire. Ses deux dames, Jana Wargers et Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Christian Kukuk et le champion d’Europe individuel 2021 Andre Thieme ont dominé le lot, c’est un fait. Thieme n’a pas eu à revenir en seconde manche avec «DSP Chakaria».

La Belgique, 2e, la Grande-Bretagne, 3e, et la Suisse, 4e, y ont toutefois cru presque jusqu’au bout, luttant magnifiquement sur un parcours ultra-sélectif et plus technique que de coutume à Aix.

Pas de quoi s’inquiéter

Le magnifique double sans-faute de Steve Guerdat et «Venard de Cerisy», au sommet de leur art, semblait ouvrir la voie à un 5e succès helvétique, le premier depuis 2002, ou en tout cas à un podium. Mais le Neuchâtelois Bryan Balsiger (0 + 16 avec une «Dubaï du Bois Pinchet» très nerveuse), le Lucernois Pius Schwizer (1 + 9 avec «Vancouver de Lanlore» plus regardant la nuit, sous les projecteurs) et le No 1 mondial Martin Fuchs (abandon + 8 pts avec «Conner Jei», 2e la veille, mais décevant), en tête à mi-parcours, ont baissé pied.

Du coup, la Suisse de Michel Sorg et Thomas Fuchs, en tête à mi-course, s’est contentée du 4e rang, mais si elle a nettement distancé la France, 5e, les États-Unis, 6es, les Pays-Bas, 7es, et le Brésil, 8e. Du beau monde! Pas de quoi s’inquiéter donc avant les Mondiaux, mais on attend le Grand Prix de dimanche, étape du Rolex Grand Slam, pour en savoir un peu plus.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.