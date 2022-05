Avions de combat – L’alliance opposée aux F-35 a récolté 100’000 signatures Les opposants à l’achat du jet américain, qui critiquent notamment son coût et ses déficiences techniques, espèrent déposer leur texte cet été.

L’alliance considère qu’une votation sur l’achat des F-35 est toujours possible en mars 2023 malgré le souhait du Conseil fédéral d’accélérer le processus d’achat. AFP/John THYS

L’alliance de gauche a récolté 100’000 signatures pour son initiative visant à interdire l’achat des avions de combat F-35. Elle espère déposer le texte durant l’été.

«Actuellement, 100’000 signatures comptabilisées ont été récoltées en moins de neuf mois», écrit vendredi l’alliance dans un communiqué. Elle précise que davantage de signatures sont nécessaires pour s’assurer d’une marge de sécurité, toutes les signatures récoltées n’étant pas valables.

Marionna Schlatter à Ziegelbrücke (SG), le 26 mars 2022. KEYSTONE/Christian Merz

La semaine dernière, le Conseil fédéral a fait savoir qu’il voulait accélérer le processus d’achat des jets. Il pourrait signer les contrats avant l’expiration du délai le 31 mars 2023. Cette décision a été prise indépendamment de l’initiative populaire en cours et des rapports en suspens de la Commission de gestion (CdG) et de la Commission des finances (CDF), rappelle l’alliance.

Pour elle, cette posture est «hautement discutable du point de vue démocratique». «Cela montre que le Conseil fédéral et les partis bourgeois ont très peur de ce débat», poursuit-elle. Le Conseil fédéral invoque quant à lui des contraintes budgétaires et de calendrier. L’alliance considère elle qu’une votation en mars 2023 est toujours possible. Juridiquement, rien ne s’y oppose.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.