Élection au Conseil des États – L’Alliance vaudoise a un problème de maths à résoudre Deux sièges en jeu à la Chambre haute, lorgnés par trois partis alliés. Sur quelle stratégie le PLR, l’UDC et le Centre vont-ils se mettre d’accord? Vincent Maendly

Les trois présidents de parti formant l’Alliance vaudoise: Kevin Grangier (UDC), Emilio Lado (Le Centre), Marc-Olivier Buffat (PLR). Ce dernier va passer la main à la fin de l’année, vraisemblablement à Florence Bettschart-Narbel. ARC/Jean-Bernard Sieber

Deux et trois font un, dans la très vaudoise arithmétique à Bonzon. Avec ces mêmes chiffres se pose l’équation électorale que doit résoudre la droite. Deux sièges en jeu au Conseil des États lors des fédérales d’octobre 2023 et trois partis – le PLR, l’UDC et Le Centre – réunis dans une alliance, l’Alliance vaudoise. Rappelons qu’on ne peut présenter sur une même liste davantage de candidats qu’il n’y a de places à pourvoir. Tempête sous les crânes.