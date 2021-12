Canton de Vaud – L’allocation pour jeune en formation augmente de 40 francs

Le montant des allocations familiales pour enfant en formation professionnelle ou aux études et pour enfant invalide augmentera de 360 à 400 francs le 1er janvier 2022.

Dans le canton de Vaud, le montant des allocations familiales pour enfant en formation professionnelle ou aux études et pour enfant invalide augmentera de 360 à 400 francs le 1er janvier 2022. Il s’agit de la dernière hausse prévue par la réforme vaudoise de la fiscalité des entreprises (RIE III) acceptée en 2016.

La loi fédérale prévoit le versement d’une allocation mensuelle de 200 francs par enfant jusqu’à 16 ans et de 250 francs par enfant de 16 à 25 ans encore en étude ou formation. Selon le canton, le montant de ces allocations diffère, relève le canton lundi dans un communiqué.

En terre vaudoise, les allocations ont augmenté ces dernières années et figurent parmi les plus élevées en Suisse. En 2016, celle pour un enfant de moins de 16 ans s’élevait à 230 francs et a passé à 300 francs en 2019. L’allocation de formation a elle augmenté de 300 à 360 francs. À partir du 1er janvier 2022, cette dernière s’élèvera à 400 francs, tout comme celle des enfants invalides de 16 à 20 ans.