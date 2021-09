Portrait de Sophie Guyot – L’allumeuse ne consomme que les énergies de l’art La plasticienne lausannoise dit oui à tout, ou presque, mais surtout à la lumière qui donne du sens aux liens entre les êtres. Florence Millioud-Henriques

Sophie Guyot expose «Archisalé», sa ville de sel et de lumière, chez Pont12 à Chavannes-près-Renens jusqu’au 19 septembre. Vanessa Cardoso

Commencer en parlant de son sourire, ça suinte la facilité ou pire encore, l’excès de mièvrerie! Sauf que son omniprésence dit beaucoup sur Sophie Guyot, l’artiste qui travaille à côté «pour vivre» mais aussi pour «se mettre un peu la pression», trace sa voie dans la lumière, matière à rêver, à illustrer comme à débattre. Ce sourire… il lui colle à la peau, solaire. Là pour lancer son phrasé comme pour éclairer les lucidités d’une femme qui ne cherche pas à se compliquer l’existence.

Sous sa lumière, il n’y a pas de formatage possible, pas de discours d’artiste pénétré alors on a envie d’écouter la Lausannoise qui expose en ce moment «Archisalé», immense ville de sel, chez Pont12 à Chavannes-près-Renens. Méli-mélo, elle parle de ses «parents cool», de ses «fringues faits maison à partir de vêtements de deuxième main» comme de l’école d’art qu’elle n’a pas suivi craignant de se trouver devant l’obligation d’être artiste. On sent le sourire? Cette fois, il prend la forme d’une excuse. Mais pas… gênée!