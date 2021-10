Patrimoine d’altitude – L’alpage unique des Mollards-des-Aubert cherche sa nouvelle vie Domaine historique du XVIIIe siècle et demeure du graveur Pierre Aubert, cette ferme de la vallée de Joux a failli disparaître. Aujourd’hui, elle voit sa patiente reconversion, saison après saison. Erwan Le Bec

C’est une ferme historique. La seule du Jura qui soit restée habitée à l’année, sur les flancs du Marchairuz, jusque dans les années 60. Ses murs racontent une foule de récits, dont celui de la dureté de la vie d’alors. VANESSA CARDOSO/24HEURES

Ça se mérite, les Mollards-des-Aubert. Il faut déjà, pour qui vient du col du Marchairuz, emprunter un petit sentier s’enfonçant dans le massif et les alpages, parcouru surtout des troupeaux et, paraît-il, la nuit tombée par la meute de loups. Depuis Le Brassus, c’est moins simple. Compter une heure de montée droite sur la pente jusqu’à cet alpage qui culmine à 1292 m. Imaginez, à l’époque, quand cette ferme massive était la dernière de tout le Jura suisse à être encore habitée à l’année.

Avec son sol qui grince, ses petites ouvertures qui s’éclairent au moindre rayon de soleil et ses cache-misères en lino çà et là, le domaine est aujourd’hui un vestige bavard de l’histoire de la vallée et de l’économie d’altitude. Un monument, dont la première date inscrite sur une plaque de cheminée remonte à 1727.